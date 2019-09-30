Temsilcimiz Galatasaray’ın yer aldığı A Grubu’nun ikinci haftasının ilk maçında bu akşam önce Real Madrid ile Club Brugge sahaya çıkacak. İspanyol devi, taraftarı önünde Belçika temsilcisini konuk edecek. Ev sahibinde Marco Asensio ve Mendy, konuk Brugge’da da Eder Balanta ile Federico Ricca, sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyecek. Real’de cezası sona eren kaptan Ramos da sahada olacak.

A Grubu'nda oynanan ilk maçlarda PSG, Real Madrid'i 3-0'la geçerken temsilcimiz Galatasaray deplasmanda Club Brugge ile 0-0 berabere kalmıştı.

Real Madrid - Club Brugge maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Santiago Bernabeu'da oynanacak karşılaşma TSİ 19.55’te başlayacak. Georgi Kabakov'un düdük çalacağı mücadele beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi anbean fanatik.com.tr'de olacak.

Real Madrid - Club Brugge muhtemel 11'ler:

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Ramos, Varane, Nacho, Casemiro, Rodriguez, Kroos, Bale, Hazard, Benzema

Club Brugge: Mignolet, Mata, Mitrovic, Deli, Diatta, Vormer, Rits, Vanaken, Sobol, Dennis, Okereke

Şampiyonlar Ligi tarihinde art arda üç maçta yenildiği bir serisi olmayan Real Madrid, Avrupa arenasında ise Eylül 1981'den bu yana art arda üç maç kaybetmedi. Şampiyonlar Ligi'nde evindeki son iki maçı kaybeden Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Kupası'nda iç sahada bundan daha uzun bir yenilgi serisi yok.