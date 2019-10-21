Real Madrid cephesini Galatasaray korkusu sardı!

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, yarın gece Real Madrid'le çok kritik bir mücadeleye çıkacak. A grubunda 1 puanla son iki sırayı paylaşan iki takımın Avrupa kupalarındaki kaderini tayin edecek karşılaşmaya İspanyol basını da geniş yer verdi. Ülkenin önde gelen iki spor gazetesi Marca ve AS, dev randevuyu manşetine taşırken maçın önemini ve Türk Telekom Stadı'nın atmosferini ön plana çıkardı.

Real'in geçtiğimiz yaz Chelsea'den astronomik bir bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Eden Hazard'ı manşetine taşıyan Marca, "Bu bir final Hazard" başlığını kullanırken "Madrid, onu bu maçları kazandırması için aldı." yorumunu yaptı. AS gazetesi ise maçı "Cehennemde final" manşetiyle Sarı Kırmızılı taraftarların ne kadar ateşli olduğuna vurgu yaparken "Madrid, Şampiyonlar Ligi'ndeki geleceği için oynayacak." ifadesine yer verdi.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler