Real Madrid'de teknik direktör Zinedine Zidane, Brezilyalı yıldız Casemiro'dan vazgeçemiyor.

Casemiro, bu sezon forma giydiği 35 maçta aldığı süreyle Real Madrid'in en uzun süre sahada kalan oyuncusu oldu.

Özellikle Marcos Llorente'nin de gidişiyle orta sahada yükü artan Casemiro'nun pozisyonu için alternatif bir isim arayan Real Madrid, Rennes forması giyen 17 yaşındaki orta saha Eduardo Camavinga'nın transferini bitirmek istiyor.