Real Madrid bu yaz transferde suskun kaldı

Martin Odegaard, Alvaro Odriozola ve Andriy Lunin gibi isimler de kiralık gittikleri taıkmlardan dönerek rotasyona dahil edildiler. Real Madrid, son olarak 1980-81 sezonunda yani 40 yıl önce bir transfer dönemini boş geçirmişti.

100 milyon Euro’luk gelir

Transfer yapmayan Eflatun- Beyazlılar, Achraf Hakimi, Sergio Reguilon, Oscar Rodriguez, Javi Sanchez, Dani Gomez, Alberto Soro ve Jorge Frutos gibi oyuncularla yollarını ayırdı. İspanyol devi, bu süreçte 100 milyon Euro’ya yakın bir gelir elde etti. James Rodriguez, Everton'a bedelsiz gönderilirken, Gareth Bale ise Tottenham'a kiralandı. Real, bu iki oyuncunun gidişi sonrasında da maaş yükünü hafifletmiş oldu.





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