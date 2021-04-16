Real Madrid, Benzema'nın sözleşmesini uzattı
İspanyol devi Real Madrid, yıldız futbolcusu Karim Benzema'nın sözleşmesini 2023 yılına kadar uzattı. 2009 yılından beri eflatun beyazlıların kadrosunda bulunan Fransız golcü, bu sezon La Liga'da ve Şampiyonlar Ligi'nde toplam çıktığı 34 maçta 24 gol atma başarısı gösterdi.
La Liga'da şampiyonluk mücadelesi veren İspanyol devi Real Madrid, Fransız golcüsü Karim Benzema ile nikah tazeledi.
33 yaşındaki futbolcu, kendisini 2023 yılına kadar Real Madrid'e bağlayan sözleşmeye imza attı. Benzema'nın eflatun beyazlılar ile sözleşmesi 2022 yılında sona eriyordu.
Kupa canavarı
Lyon'dan 2009-2010 sezonunun başında Real Madrid'e transfer olan Karim Benzema, 12 yılda 4 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, 4 FIFA Dünya Kulüpler Kupası şampiyonluğu, 3 UEFA Süper Kupası, 3 La Liga şampiyonluğu, 3 İspanya Süper Kupası ve 2 İspanya Kral kupası olmak üzere toplam 19 kupa sevinci yaşadı.
34 maçta 24 gol
Bu sezon takımının La Liga'da ve Şampiyonlar Ligi'nde gol yükünü çeken Fransız yıldız, oynadığı toplam 34 maçta 24 kez rakip ağları havalandırmayı başardı.