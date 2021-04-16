La Liga'da şampiyonluk mücadelesi veren İspanyol devi Real Madrid, Fransız golcüsü Karim Benzema ile nikah tazeledi.

33 yaşındaki futbolcu, kendisini 2023 yılına kadar Real Madrid'e bağlayan sözleşmeye imza attı. Benzema'nın eflatun beyazlılar ile sözleşmesi 2022 yılında sona eriyordu.

Kupa canavarı

Lyon'dan 2009-2010 sezonunun başında Real Madrid'e transfer olan Karim Benzema, 12 yılda 4 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, 4 FIFA Dünya Kulüpler Kupası şampiyonluğu, 3 UEFA Süper Kupası, 3 La Liga şampiyonluğu, 3 İspanya Süper Kupası ve 2 İspanya Kral kupası olmak üzere toplam 19 kupa sevinci yaşadı.

34 maçta 24 gol

Bu sezon takımının La Liga'da ve Şampiyonlar Ligi'nde gol yükünü çeken Fransız yıldız, oynadığı toplam 34 maçta 24 kez rakip ağları havalandırmayı başardı.