Real Madrid - Bayern Münih maç sonucu: 100-82

Turkish Airlines EuroLeague'in 6. maç döneminde İspanyol devi Real Madrid, sezona çok iyi başlayan Alman ekibi Bayern Münih'i konuk etti. Real Madrid, ikinci yarıdaki etkili performansıyla rakibini 100-82 mağlup etmeyi başardı. Real Madrid, 6. maçında 2. galibiyetini alabilirken Bayern Münih ise 6. maçında 2. kez mağlup oldu.

Real Madrid'de Jaycee Carroll 19 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Trey Thompkins 16, Sergio Llull 14 sayı üretti.

Bayern Münih'in en skorer ismi Wade Baldwin olurken Jalen Reynolds da 15 sayıyla oynadı.