Real Madrid Başkanı Florentino Perez, son dönemde ismi sık sık Real Madrid ile anılan yıldız futbolcu Kylian Mbappe ile ilgili açıklamalarda bulundu. Perez, Ocak ayında transferi sonuçlandırmak istediklerini dile getirdi.

Marca'da yer alan habere göre İspanyol basınına konuşan Florentino Perez, Ocak ayında Mbappe ile ilgili güzel haberlerinin olabileceğini dile getirdi ve "Mbappe transferiyle ilgili her şeyi, 1 Ocak'ta çözmüş olmayı umuyoruz." ifadelerinde bulundu.

Paris ekibiyle sözleşmesi 2022 yılında sona erecek olan Mbappe ile Real Madrid, 1 Ocak itibari ile PSG'nin izni gerekmeksizin transfer görüşmelerine başlayabilecekler.