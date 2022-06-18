Real Madrid Başkanı Florentino Perez: Zavallı Mbappe pişmandır!

Sezonun sona ermesiyle PSG ile sözleşmesi sona eren ve ismi uzun süre Real Madrid'le anılan Kylian Mbappe, 'Ayrıldı, ayrılacak' derken sürpriz bir kararla yuvasında kalmıştı.

İspanyol basını da Madrid'i tercih etmeyerek Fransız ekibinde kalan 23 yaşındaki futbolcunun 300 milyon Euro'luk astronomik bir imza parası aldığını iddia etmişti.

PSG ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalayan Mbappe için Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in de son açıklaması gündem oldu. Perez, "Zavallı Mbappe, muhtemelen Real Madrid'e gelmediği için şimdiden pişmanlık duymaya başlamıştır" ifadelerini kullandı.