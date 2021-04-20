Real Madrid ve Avrupa Süper Ligi Başkanı Florentino Perez, İspanyol televizyonu El Chiringuito'ya konuştu. Ağırlıklı olarak Avrupa Süper Ligi hakkında bilgi veren Perez, Real Madrid'in transfer politikası hakkında da çarpıcı ifadeler kullandı.

'Cristiano Ronaldo Real Madrid'e dönmeyecek'

Eski futbolcuları Cristiano Ronaldo'nun geri dönmeyeceğini vurgulayan İspanyol futbol adamı, ''Cristiano Ronaldo'nun Juventus'la sözleşmesi var, orada kalıyor. Real Madrid'e dönmeyecek. Bu hiç mantıklı değil. Bize çok şey verdi ama bitti.'' dedi.

'Mbappe ve iyi futbolcularla ilgileniyoruz'

PSG'nin Fransız süperstarı Kylian Mbappe ile ilgilendiklerini sözlerine ekleyen Perez, ''Real Madrid'in de değişikliğe ihtiyacı var. Mbappe ve iyi futbolcularla ilgileniyoruz. Ancak Mbappe ile henüz konuşmadım.'' ifadelerini kullandı.

'Ramos'u sonra düşüneceğiz, Zidane çalıştığım en iyi teknik adam'

Takım kaptanı Sergio Ramos ve teknik patron Zinedine Zidane'nın geleceği hakkında bilgi veren Başkan Perez, ''Ekonomik olarak çok kötü bir durumdayız. Tamamen bu sezona odaklandık. Kimse havadan bize para vermiyor. Kulüpten ayrılacak mı? Öyle bir şey demedim ama çok şey olabilir. Sezon sonunda neler olacak göreceğiz. Ramos'u sonra düşüneceğiz. Teknik direktörümüz Zinedine Zidane, Real Madrid tarihinin en iyilerinden ve çalıştığım en iyi teknik adam. Bizimle birlikte mutlu. Onunla sözleşmemiz var, sezon sonu neler olacağını göreceğiz." diye konuştu.

Perez, Arjantinli yıldız Lionel Messi'nin Barcelona'da kalmasını istediğini de sözlerine ekledi.



