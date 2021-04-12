El Clasico'da konuk ettiği ezeli rakibi Barcelona'yı mağlup etmeyi başaran Real Madrid, 43 yıl sonra bir ilki başardı.

Koronavirüs nedeniyle Estadio Alfredo Di Stefano Stadı'nda oynanan karşılaşmayı eflatun beyazlılar, Karim Benzema ve Toni Kross'un golleriyle 2-1 kazandı. Katalan ekibinin tek golü ise Oscar Mingueza'dan geldi. Bu sonçlar şampiyonluk yarışında önemli bir maçı kayıpsız kapatan Real Madrid, bir like de imza atmış oldu.

Real Madrid, 43 yıl sonra ilk kez Barcelona'yı 3 maç üst üste mağlup etmiş oldu.

İşte iki takım arasında oynanan son 3 maç;

01.03.2020 Real Madrid 2-0 Barcelona

24.01.2020 Barcelona 1-3 Real Madrid

10.04.2021 Real Madrid 2-1 Barcelona



