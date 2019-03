İspanya’da ve tüm dünyada futbolseverler, bu akşam bir kez daha nefeslerini tutacak. Çünkü El Clasico’da bu yıl Real Madrid ile Barcelona bir kez daha kozlarını paylaşacak. İlk olarak 6 Şubat 2019’da İspanya Kral Kupası yarı final ilk maçında karşı karşıya gelen iki takım, 1-1 berabere kaldı. Geçtiğimiz çarşamba günü Bernabeu’da oynanan rövanşı 3-0 kazanan Barça, finalde Valencia’nın rakibi oldu. Bu kez İspanya Ligi La Liga’da ama yine Bernabeu’daki ka pışma 22.45’te başlayacak ve Beinsports2’den ekranlara gelecek. Lionel Messi önderliğnideki Katalanlar, 57 puanla liderlik koltuğunda yer alırken, ev sahibi 48 puanla ikinci Atletico Madrid’in (50) ardından üçüncü sırada yer alıyor.

Bu haberi de okudular Real Madrid - Barcelona (CANLI izle)

Peki, Real Madrid - Barcelona maçını hangi şifresiz kanallar veriyor? Karşılaşmanın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde.

Real Madrid - Barcelona maçının canlı yayınlanmasını beklenen yabancı kanallar

Be Sport 1(belgium)/Hd, beIN Sports Connetct EPANA, Benfica Tv2(BTV2), BT Sport 1/HD, Canal+Futbol/HD, Canal+ Sport (france), Canal + Sport (poland) / Hd, Daiema Sport 2 HD, Digi Sport 1 (Hun), Dolce Sport / Hd, ESPN Caribbean, Fox Sports (italy)/ HD, Futbol 1 (Ukranie), GO Sports 2 / Hd, / Hd, KAZ Sport, Lig tv3/HD, Ntv Plus Futbol 1 / HD, O2 Sport (cze), OLL TV Player, Sky Sport 2 (germany)/HD, Sport 1 (israel)/HD.

Ligin kaderini etkileyecek

Şampiyonluğun kaderini etkileyecek mücadelede Barcelona bugün de galip gelirse, tarihi bir sonuca imzasını atacak. 1932’den beri oynanan El Clasico’larda şu an iki ekibin de galibiyet sayısı 95, beraberlik ise 51! Yani Messi ve arkadaşları bir kez daha kazanan taraf olursa, Barça 1932’den sonra ilk kez galibiyet sayısında rakibini geçecek. Ayrıca bugüne kadar Real, rakibinin kalesine 403 atarken, Barça da buna 398 golle cevap verdi.

Valverde, 7 El Clasico'da 3 galibiyet, 2 beraberlik, 2 yenilgi aldı

Öte yandan, teknik direktörler açısından bakıldığında, 2017 Haziran ayında Katalan takımın başına geçtikten sonra toplam 7 El Clasico maçına çıkan Ernesto Valverde, 3 galibiyet, 2 yenilgi, 2 beraberlik aldı.

Barcelona'ya gelir gelmez 2017 Ağustos ayında oynanan İspanya Süper Kupası'ndaki iki maçı kaybeden (Nou Camp'ta 3-1, Santiago Bernabeu'da 2-0) Valverde, daha sonra Real Madrid'e karşı hiç yenilgi almadı.

Valverde, Barcelona teknik direktörü olarak 100 resmi maça çıkarken, sahadan 68 galibiyet, 23 beraberlik ve 9 yenilgi ile ayrıldı. Valverdeli Barcelona, 100 maçta toplam 241 gol atarken, bunun yüzde 54'e yakınını Lionel Messi (78) ve Luis Suarez (50) kaydetti.

Real Madrid teknik direktörü olarak 31 Ekim'den bu yana takımın başında bulunan Santiago Solari ise 29 maçta 21 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Arjantinli teknik direktör, Kral Kupası yarı finalinde iki kez karşılaştığı Barcelona karşısında 1 beraberlik, 1 de yenilgi gördü.

İlginç istatistikler

Real Madrid ve Barcelona ile ilgili öne çıkan diğer istatistikler şöyle sıralanıyor:

- İlk Real Madrid-Barcelona maçı 13 Mayıs 1902 tarihinde Castellana Hipodromu'nda oynandı. Karşılaşmayı Katalan ekibi 3-1 kazandı.

- Real Madrid ile Barcelona arasındaki maçlar için "El Clasico" adlandırması 1990'ların sonundan bu yana kullanılıyor. Bu ifadenin nereden çıktığı ile ilgili hiçbir resmi kaynak bulunmazken, Arjantin'in iki büyük kulübü River Plate ve Boca Juniors takımları arasında oynanan maçlar için çok daha öncesinden "Superclasico" ifadesi kullanıldığı biliniyor.

- El Clasico tarihinde ilk golü 13 Mayıs 1902'deki maçta Barcelona'nın Alman futbolcusu Udo Steinberg Werle attı.

- El Clasico tarihinde en farklı galibiyet, 13 Haziran 1943'te General Kupası'nda (şimdiki Kral Kupası) Madrid'de oynanan maçta alındı. Real Madrid, bu karşılaşmada Barcelona'ya 11-1 yendi.

- La Liga'da Real Madrid 27, Barcelona da 15 kez gol kralı çıkardı.

- Her iki takım bu zamana kadar 7 kez Kral Kupası finalinde karşı karşıya gelirken, bunlardan 4'ü Real Madrid 3'ünü de Barcelona kazandı.

- İspanya Süper Kupası'nda 6 kez El Clasico oynandı. Bu maçlardan 5'ini Real Madrid, 1'ini de Barcelona kazandı.

- Her iki takımın ulusal ve uluslararası alanda önemli turnuvalarda toplam 90 kupası var.

Real Madrid: 33 lig şampiyonluğu, 19 Kral Kupası, 10 İspanya Süper Kupası, 13 UEFA Şampiyonlar Ligi Kupası, 7 Dünya Kulüpler Kupası, 4 Avrupa Süper Kupası, 2 UEFA Kupası (şimdiki adı UEFA Avrupa Ligi), 1 Lig Kupası(1982-1986 yılları arasında oynandı) , 1 Eva Duarte Kupası (1947-1953 yılları arasında oynandı)

Barcelona: 25 lig şampiyonluğu, 30 Kral Kupası, 13 İspanya Süper Kupası, 4 Şampiyonlar Ligi Kupası, 3 Dünya Kulüpler Kupası, 5 Avrupa Süper Kupası, 4 UEFA Kupa Galipleri Kupası, 2 Lig Kupası, 3 Eva Duarte Kupası.