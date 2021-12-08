Real Madrid - Atletico Madrid maçı ön izleme

Real Madrid sahasında Atletico Madrid'i ağırlarken tüm müsabakalarda üst üste 10. galibiyetini elde etmek istiyor.

Carlo Ancelotti'nin öğrencileri, dün akşam Şampiyonlar Ligi'nde Inter'ı 2-0 mağlup ederek D Grubu'nu ilk sırada bitirdi.

Real Madrid, La Liga tablosunun zirvesinde, dördüncü sıradaki Atletico Madrid'in 10 puan önünde ve ikinci sıradaki Sevilla'ya karşı sekiz puanlık bir avantaja sahipler.

Ev sahibi takımda Karim Benzema'nın belirsizliği sürerken Ceballos ve Gareth Bale sakatlıklarından dolayı mücadelede forma giyemeyecek.

Oran Analizi

Real Madrid için toplam gol 0-1 oranı 2.95 olduğunda toplam 4 maçın %75 kısmında 0-1 gol olmazken, ilk yarı 1.5 üst oranı 2.55 olduğunda toplam 3 maçın hepsi ilk yarı 1.5 alt bitti.