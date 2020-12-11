Şampiyonlar Ligi'nde ecel terleri döktüğü gruptan son hafta lider olarak çıkan Real Madrid, gözünü lige çevirdi. Zidane önderliğindeki Real, La Liga'nın 13. haftasında lider Atletico Madrid'i konuk edecek. Ligde oynadığı son 4 maçtan sadece 1 galibiyet çıkaran Real, derbiden galip ayrılık zirveye bir adım daha yaklaşmak istiyor. 7 maçlık galibiyet serisi bulunan Diego Simeone'nin Atletico Madrid'i ise çıkışını ezeli rakibi karşısında da sürdürmenin peşinde olacak. Peki, Real Madrid - Atletico Madrid maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Real Madrid - Atletico Madrid muhtemel 11'ler ve karşılaşma ile ilgili son dakika gelişmeleri haberimizde.

La Liga'nın 13. haftasında namağlup lider Atletico Madrid, ezeli rakibi Real Madrid'e konuk olacak. 7 maçlık galibiyet serisi yakalayan ve 26 puanla liderlik koltuğunda oturan Diego Simeone yönetimindeki Atletico, güçlü rakibini de avlayıp yoluna doludizgin devam etmenin hesaplarını yapıyor. Son 4 maçta sadece 1 galibiyet çıkan Zidane'ın Real'i ise derbi zaferiyle zirveye yaklaşmak istiyor. Şampiyonlar Ligi'nde gruptan son hafta lider çıkan ve moral depolayan Real Madrid, 20 puanla haftaya 4. sırada girdi.

Karşılaşma öncesi iki takımda da önemli eksikler bulunuyor. Ev sahibinde süren Valverde, Hazard ve Johic, konuk ekipte ise Diego Costa ile Jose Gimenez, sakatlıkları sebebiyle Madrid derbisinde forma giyemeyecekler.

Real Madrid - Atletico Madrid muhtemel 11'ler:

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Sergio Ramos, Varene, Mendy, Modric, Casemiro, Kroos, Odegaard, Asensio, Benzema

Atletico Madrid: Oblak, Savic, Felipe, Hermoso, Trippier, Koke, Niguez, Llorente, Carrasco, Felix, Suarez