Bu sene Suudi Arabistan’da ve dört takımla düzenlenen İspanya Süper Kupası’nda finale kalan Real Madrid ile Atletico Madrid kozlarını paylaşıyor. Yarı finalde Benzema, Hazard ve Bale gibi isimlerin yokluğunda Valencia’yı 3-1’lik skorla rahat geçen Real Madrid’de Kroos, Isco ve Modric golleri atan isimlerdi. 19 Ekim’den bu yana hiçbir resmi maçta mağlubiyet almayan Zidane’ın ekibi ezeli rakibini yenerek bu prestijli kupayı bir kez daha müzesine götürmek istiyor. Eflatun Beyazlılar’da Hazard, Benzema, Bale ve Asensio’nun sakatlığı devam ediyor.

Nefesleri kesen bir mücadelenin ardından Barcelona’yı 3-2’lik skorla saf dışı bırakan Atletico Madrid ise üst üste çıktığı 5 resmi maçı da kazandı. Sırasıyla Şampiyonlar Ligi’nde Lokomotiv Moskova, La Liga’da Osasuna, Real Betis ve Levante, Süper Kupa’da ise Barcelona’yı yenen Diego Simeone’nin öğrencileri gözünü kupaya çevirdi. Kırmızı Beyazlılar Diego Costa, Lemar ve Gimenez’den yoksun olacak. Koke’nin durumu ise şüpheli. Atletico’nun gol umudu yine Barcelona karşısında da ağları havalandıran Morata olacak.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

- Real Madrid 19 Ekim’den bu yana kaybetmiyor.

- Atletico Madrid son 5 resmi maçından galibiyetle ayrıldı.

- İki ekip arasındaki son 9 resmi maçın 8’i 2.5 gol altı tamamlandı.

- Real Madrid ligde bu sezon şu ana kadar 7, Atletico Madrid ise 8 beraberlik aldı.

- Real Madrid’in ligde çıktığı son 10 maçın 6’sında ilk yarı berabere tamamlandı.

- Atletico Madrid’in ise ligdeki son 10 maçının 7’sinde ilk yarılar berabere bitti.

MİSLİ.COM ÜYELERİNİN TERCİHİ REAL MADRİD’DEN YANA

Misli.com’dan canlı bahis ve tek maç seçenekleriyle oynanabilecek heyecan dolu karşılaşmada Misli.com üyelerinin Real Madrid’i tercih ettiği göze çarpıyor. Maçı kuponuna ekleyen üyelerin %38’i Eflatun Beyazlıların kazanacağını düşünüyor. Bir diğer öne çıkan bahis ise %11’lik tercih oranıyla karşılıklı gol seçeneği.



