Real Madrid, Athletic Bilbao karşısında Karim Benzema ile güldü
Real Madrid, La Liga'nın 15. haftasında konuk ettiği Athletic Bilbao'yu Karim Benzema'nın golüyle mağlup etti ve üst üste 5. galibiyetini aldı. 7 maçtır kaybetmeyen Madrid ekibi, 36 puana yükseldi ve bir maç fazlasıyla Atletico Madrid'in 7 puan önünde liderliğini sürdürdü.
Real Madrid, La Liga'da 15. haftasında konuk ettiği Athletic Bilbao'yu Karim Benzema'nın 40. dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti. Yenilmezlik serisini 7 maça çıkaran, üst üste 5. galibiyetini alan Carlo Ancelotti'nin ekibi, 36 puana yükseldi ve liderliğini sürdürdü.
Eflatun Beyazlılar, kritik Athletic galibiyetiyle bir maç fazlasıyla Atletico Madrid'le arasındaki puan farkını da 7'ye yükseltti. 6 maçtır kazanamayan Marcelino yönetimindeki Athletic Bilbao ise 20 puanla 8. sırada kaldı.