Euroleague’de son 2 maçını kaybeden Real Madrid, temsilcimiz, lider Anadolu Efes’i konuk ediyor. Anadolu Efes Euroleague’de arka arkaya aldığı galibiyetlerle zorlu İspanya deplasmanına moralli geliyor.

Hafta sonu ACB ligi’nde Baskonia’ya da kaybeden Real Madrid’in üzerinde kayıpların ardından stres ve moral bozukluğu olacaktır. Yine de kaliteli kadrosuyla İspanya devi Real Madrid, temsilcimiz için asla kolay lokma olmayacaktır.

Anadolu Efes bu maçı kaybetse dahi Real Madrid’den 1 galibiyet önde olacak. Real Madrid taraftarı önünde bir adım önde. Bu zorlu mücadeleye siz de Misli.com üzerinden canlı iddaa ve tek maç imkanıyla bahis yaparak heyecana ortak olabilirsiniz.

Bu İstatistiklere Dikkat!

• Anadolu Efes Eurolegue’de 5 maçtır kaybetmiyor.

• Anadolu Efes Euroleague’de deplasmanda 7 maçtır kaybetmiyor.

• Real Madrid Euroleague’de 2 maçtır kazanamıyor.

Öne Çıkan Bahisler

Canlı bahis ve tek maç olarak oynanabilecek karşılaşmayı kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %15’i maçın 171.5 sayı üzerinde skorla tamamlanacağını düşünüyor.

Can Özay’ın Yorumu

12 maçlık serisi bozulan Real Madrid, Rusya turnesinde istediğini alamadı. Önce CSKA Moskova’ya ardından da Khimki’ye mağlup oldular. CSKA Moskova maçının ilk yarısını iyi oynadılar ve savunmada çok iyi organize oldular. Fakat hücumda zorlanınca, iyi oynadıkları süre de farkı açamadılar. İkinci devrede de CSKA geri dönüş yaparak, maçı kazandı. Khimki mağlubiyeti endişe verici. Savunmada vasatın altında kalan Real Madrid potasında 102 sayı gördü. Anadolu Efes ise formunu korumaya devam ediyor. Eksiklere rağmen Larkin yüksek form grafiğiyle sakat olan oyuncuların yokluğunu hatırlatmıyor. Sezon başına göre Simon, Singleton, Sertaç, Pleiss ve Beaubois bir basamak daha yukarı seviyede basketbol oynuyor. Sakatlıktan 4-5 maç önce dönen Moerman ise toparlanma sürecinde ve şu an ki performansıyla vasatın altında. Maç ortada ama Real Madrid’ın hızlı başlayıp, ilk çeyrekten skoru almak isteyecektir.



