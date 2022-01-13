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Real Madrid 15 yaşındaki Endrick'i izliyor

Real Madrid, Palmeiras forması giyen Brezilyalı genç yıldız adayı Endrick'in gelişimini yakından takip ediyor.

13 Ocak 2022, Perşembe 13:19 Son Güncelleme:
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Real Madrid 15 yaşındaki Endrick'i izliyor

15 yaşındaki oyuncu henüz Palmeiras'ta profesyonel bir sözleşme imzalamadı ve Brezilya kulübünün onunla uzun vadeli bir sözleşme imzalamak için Temmuz ayındaki beklediği belirtildi.

ESPN Brasil'de yer alan habere göre, oyuncunun Real Madrid'e önerildiği ve İspanyol ekibinin futbolcunun gelişimini izlemek için scout gönderildiği yazıldı.

Haberde, adı açıklanmayan iki İngiliz kulübünün de Endrick'i izlediği ve Palmerias'ın genç yıldız adayını uzun vadede kadrosunda tutmak için güçlü takımlarla karşı karşıya olduğu iddia ediliyor.

Endrick'in ant yaş gruplarında 170 maçta 167 gol attığı haberde yer alan bilgiler arasında.

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