Real Betis'e 28 milyon Euro'luk golcü: Borja Iglesias

Yaz transfer döneminin hızlı takımlarından Real Betis, İspanyol golcü Borja Iglesias’ı 28 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Espanyol’dan kadrosuna kattı

14 Ağustos 2019, Çarşamba 19:29
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Real Betis'e 28 milyon Euro'luk golcü: Borja Iglesias

La Liga ekiplerinden Real Betis, Espanyol’da forma giyen golcü oyuncu Borja Iglesias’ı renklerine bağladı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, futbolculunun sözleşmesindeki serbest kalma bedeli 28 milyon Euro'nun Espanyol takımına ödendiği ve 26 yaşındaki İspanyol futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Yaz transfer döneminin hızlı takımları arasında yer alan Espanyol, Fransız Nabil Fekir, İspanyol Juanmi, Brezilyalı Emerson gibi önemli oyuncuları da kadrosuna katmıştı.

Borja Iglesias, geçen sezon Espanyol formasıyla 43 maçta 20 kez ağları sarstı.

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