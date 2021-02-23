Real Betis futbol takımı 1907 yılında kurulmuştur. Köklü bir tarihe sahip olan Real Betis, İspanya'nın lokomatif takımları arasında yer almaktadır. Pek çok ünlü kulübe altyapısından futbolcu kazandıran Real Betis 1929 yılından beri aynı stadyumda maçlarını oynamaktadır.

Real Betis Stadı'nın adı nedir?

Real Betis tarafından 1929 yılından beri kullanılmaya başlanan ve birkaç kez isim değişikliği yapılan stadyumun güncel ismi ise Estadio Benito Villamarín’dir. Estadio Benito Villamarín stadyumu 2010 yılından veri bu isimle Real Betis futbol takımına ev sahipliği yapmaktadır.

Estadio Benito Villamarín stadyumunun tarihteki isimleri ise şu şekildedir:

Estadio de la Exposición (1929-1939 arası)

Estadio Municipal de Heliópolis (1939-1982 arası)

Estadio Benito Villamarín (1982-2000 arası)

Estadio Manuel Ruiz de Lopera (2000-2010 arası)

Estadio Benito Villamarín (2010-günümüz)

Real Betis Stadı'nın kapasitesi ne kadar?

Estadio Benito Villamarín stadyumu günümüzde İspanya’nın yedinci büyük stadyumu olarak karşımıza çıkmaktadır. Estadio Benito Villamarín stadyumunun güncel seyirci koltuğu ise 56.432 kapasitelidir. Estadio Benito Villamarín stadyumunun ölçüleri 105 X 68 ebatlarındadır.

Avenida Heliópolis’de bulunan Estadio Benito Villamarín stadyumu kolay ulaşım olanakları ile faaliyet göstermektedir. Stadyuma maç izlemeye gelenler için yaklaşık 1000 araçlık açık otoparkı bulunmaktadır.

Real Betis futbol takımı ilk kurulduğu yıllarda Sevilla’nın şehir statlarında maçlar yapmıştır. Aynı yıllarda Heliópolis stadyumu açılmak istense de tam anlamıyla başarılı olunamamıştır. Ancak Heliópolis stadının o haliyle kullanımı da görülmektedir.

1928 yılına kadar tam anlamıyla stadyum havasında maçlar yapamayan Real Betis 1929 yılında ise bugünkü ismi ve haliyle Estadio Benito Villamarín stadyumunda iç saha maçlarını yapmaya başlamıştır.