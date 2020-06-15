Real Betis - Granada maç sonucu: 2-2

Sevilla derbisinden 2-0 mağlup ayrılan Real Betis, son haftaların formda takım Granada'yı La Liga'nın 29. haftasında konuk etti. Benito Villamarin'de oynanan mücadele gol düellosuna sahne oldu.

29'da Carlos Fernandez'in attığı golle öne geçen Granada, soyunma odasına 1-0'lık avantajla girdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi. Skoru belirleyen goller ise son 5 dakika geldi. 85'te Sergio Canales'in penaltısıyla eşitliği yakalayan Real Betis, 88'de Cristian Tello ile öne geçti.

Uzatma dakikalarında sahneye çıkan Granada'nın golcüsü Roberto Soldado, son sözü söyledi ve 90 dakika 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

Galibiyeti saniyelerle kaçıran Betis, 34 puanla 13. sırada yer aldı. Yenilmezlik serisini 6 maça çıkaran Granada ise 42 puanla 8. basamakta kendisine yer buldu.