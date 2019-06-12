Galatasaray'da adı transfer haberlerinde en çok geçen isimlerin başında Younes Belhanda geliyor. Faslı yıldız için Arap ekipleri Al-Hilal ve Al-İttihad devredeydi. İspanyol basınında çıkan haberlere göre Real Betis de Belhanda’nın peşinde.

Fatih Terim, Ocak ayında ayrılmak isteyen yıldız futbolcuyu, “Şampiyonluk yolunda sana ihtiyacım var. Şimdi gitme, sezon sonunda istersen ayrılırsın” diyerek ikna etmişti. Arap ekipleri, yüksek maaş teklifiyle ön plana çıkarken, Real Betis, Belhanda’ya İspanya’da oynama imkanı sunacak.

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