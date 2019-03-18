Real Betis-Barcelona maç sonucu: 1-4

La Liga adım adım şampiyonluğa ilerleyen Barcelona, Real Betis'i deplasmanda 4-1'lik skorla rahat geçerek rakipleriyle arasındaki puan farkını sürdürdü.

18 Mart 2019, Pazartesi 01:04
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Real Betis-Barcelona maç sonucu: 1-4

Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Manchester United'la eşleşen, ligde de şampiyonluğun en önemli favorisi olan Barcelona, Real Betis deplasmanında da zorlanmadı: 4-1. Messi'nin biri frikikten olmak üzere 3 gol atarak yıldızlaştığı maçta Barcelona'nın diğer golünü ise Uruguaylı süperstar Luis Suarez attı. Real Betis'in tek golünü Loren Moron kaydetti. Barcelona bu galibiyetle Atletico Madrid'in 10, Real Madrid'in ise 12 puan önünde liderliğini sürdürdü.

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