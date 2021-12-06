Bundesliga ekibi RB Leipzig'in sahasında İngiliz devi Manchester City ile mücadele edecek. Karşılaşmanın başlama saati 20.45.

Ev sahibi takımda Poulsen, Halstenberg, Haydara, Olmo, Saracchi ile Moriba misafir takımda ise Torres sakatlıkları nedeniyle bu maçta görev yapamayacak.

Ligde bu sezon deplasman galibiyeti ile tanışamayan Leipzig son 3 lig maçını kaybederek galibiyet hasretini 3 maça çıkarttı. Bir üst tura çıkma şansı bulunmayan ekipte önemli eksiklere sahip. Pep Guardiola'nın rotasyona gitmesi beklenen maçta favori İngiliz devi Manchester City.

Leipzig'in son 5 Avrupa maçında 2.5 gol barajı aşılırken rotasyonlu iki ekibin mücadelesinin gollü geçmesini bekleyebiliriz.

Oran Analizi

RB Leipzig için ilk yarı galibiyetine 3.35 oran verildiği toplam 3 karşılaşmada hiç ilk yarıyı galibiyeti alamadı. 2.5 alt oranı 2.35 olduğunda toplam 9 maçın %89 kısmı, 1.5 alt oranı 4 olduğunda toplam 45 maçın %89 kısmı 1.5 üst bitti.

Manchester City için 2.5 alt oranı 2.35 olduğunda toplam 5 maçın %80 kısmı, 1.5 alt oranı 4 olduğunda toplam 123 maçın %87 kısmı 1.5 üst bitti.