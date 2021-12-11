RB Leipzig - Mönchengladbach maçı önizleme

Ligde 3 maçtır kazanamayan RB Leipzig kendi evinde M'gladbach ile karşılaşacak.
Ev sahibi ekipte Marcelo Saracchi, Marcel Halstenberg, Yussuf Poulsen, Daniel Olmo, misafir takımda ise Louis Beyer sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecekler.
Mönchengladbach son hafta evinde Freiburg'a 6-0 yenilmesi teknik direktör Adolf Hütter'in üzerinde ciddi baskı oluşturuyor.
RB Leipzig sahasında oynadığı son 7 maçta gol atma başarısı gösterirken, Christopher Nkunku toplam 4 asistle takımın öne çıkan ismi.
Oran Analizi
Leipzig için rakiplerine 3.6 oran verildiği toplam 9 maçı kaybetmezken, 3.5 alt oranı 1.52 olduğunda toplam 4 maçın hepsi 3.5 alt bitti.
Mönchengladbach için 3.5 üst oranı 2 olduğunda toplam 3 maçın hepsi 3.5 alt, 1.5 üst oranı 1.1 olduğunda toplam 48 maçın %85 kısmı 1.5 üst bitti.
Mönchengladbach için ilk yarı galibiyetine 3.65 oran verildiği toplam 6 maçta hiç ilk yarıyı kazanamadı.