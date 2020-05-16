RB Leipzig - Freiburg maç sonucu: 1-1

Almanya Bundesliga'da corona virüs nedeniyle lige verilen ara sona erdi ve maçlar kaldığı yerden devam etti. Ligin 26. haftasında Leipzig sahasında Freiburg'u konuk etti.

Mücadelenin 34. dakikasında konuk ekip Freiburg Manuel Gulde'nin attığı golle 1-0 öne geçti. Bu aynı zamanda ilk yarının sonucu oldu.

Karşılaşmanın ikinci yarısında Leipzig baskısını artırdı. 77. dakikada sol kanatta Kevin Kampl topu düzeltip arka direğe doğru ortasını yaptı. Yussuf Poulsen rakibinin üstünden yükselere kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi ve takımı adına eşitliği getiren golü kaydetti: 1-1.

Maçın 90+3. dakikasında Freiburg, duran top sonrasında golü buldu ancak hakem Tobias Stieler, golü ofsayt nedeniyle geçersiz saydı. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Leipzig sahasında Freiburg ile 1-1 berabere kaldı.

Bu skorla Leipzig 51 puanla 3 sırada yer alırken, Freiburg 37 puanla 7. sırada bulundu.