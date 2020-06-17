RB Leipzig-Fortuna Düsseldorf maç sonucu: 2-2

Almanya Bundesliga 32. hafta maçında RB Leipzig, sahasında karşılaştığı Fortuna Düsseldorf ile 2-2 berabere kaldı. Kevin Kamp ve Timo Werner ile 2-0 öne geçen Leipzig, Skrzybski ve Hoffmann'ın son dakikalardaki gollerine engel olamadı ve maç 2-2 sona erdi.

17 Haziran 2020, Çarşamba 23:41 Son Güncelleme:
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RB Leipzig-Fortuna Düsseldorf maç sonucu: 2-2

Almanya Bundesliga 32. hafta maçında RB Leipzig, düşme potasında bulunan Fortuna Düsseldorf'u konuk etti.

Mücadelenin ilk yarısından gol sesi çıkmazken ikinci yarıda Leipzig 60'ta Kampl, 63'te Timo Werner ile 2-0 öne geçti. Ancak pes etmeyen Düsseldoref, 87'de Skrzybski ile önce farkı bire indirdi, 90. dakikada ise Fenerbahçe'den kiralanan Zanka'nın asistinde Hoffman, Fortuna Düsseldorf'a 1 puanı getiren golü kaydetti ve Düsseldorf ligde kalma yolunda önemli bir puanı kapmış oldu. 

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