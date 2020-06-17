RB Leipzig-Fortuna Düsseldorf maç sonucu: 2-2
Almanya Bundesliga 32. hafta maçında RB Leipzig, sahasında karşılaştığı Fortuna Düsseldorf ile 2-2 berabere kaldı. Kevin Kamp ve Timo Werner ile 2-0 öne geçen Leipzig, Skrzybski ve Hoffmann'ın son dakikalardaki gollerine engel olamadı ve maç 2-2 sona erdi.
Almanya Bundesliga 32. hafta maçında RB Leipzig, düşme potasında bulunan Fortuna Düsseldorf'u konuk etti.
Mücadelenin ilk yarısından gol sesi çıkmazken ikinci yarıda Leipzig 60'ta Kampl, 63'te Timo Werner ile 2-0 öne geçti. Ancak pes etmeyen Düsseldoref, 87'de Skrzybski ile önce farkı bire indirdi, 90. dakikada ise Fenerbahçe'den kiralanan Zanka'nın asistinde Hoffman, Fortuna Düsseldorf'a 1 puanı getiren golü kaydetti ve Düsseldorf ligde kalma yolunda önemli bir puanı kapmış oldu.