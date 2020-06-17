RB Leipzig-Fortuna Düsseldorf maç sonucu: 2-2

Almanya Bundesliga 32. hafta maçında RB Leipzig, düşme potasında bulunan Fortuna Düsseldorf'u konuk etti.

Mücadelenin ilk yarısından gol sesi çıkmazken ikinci yarıda Leipzig 60'ta Kampl, 63'te Timo Werner ile 2-0 öne geçti. Ancak pes etmeyen Düsseldoref, 87'de Skrzybski ile önce farkı bire indirdi, 90. dakikada ise Fenerbahçe'den kiralanan Zanka'nın asistinde Hoffman, Fortuna Düsseldorf'a 1 puanı getiren golü kaydetti ve Düsseldorf ligde kalma yolunda önemli bir puanı kapmış oldu.