RB Leipzig bu sene deplasmanda maç kazanamadı

Bu sene deplasmanda çıktığı 7 maçta galibiyet alamayan RB Leipzig, ligin 16. haftasında Augsburg'un konuğu olacak.

Ev sahibi takımda Tobias Strobl, Noah Sarenren Bazee sakatlıkları Jeffrey Gouweleeuw kart cezasından dolayı, misafir takımda Yussuf Poulsen, Halstenberg ve Olmo sakatlıklarından dolayı mücadelede forma giyemeyecek.

Augsburg yakın zamanda son şampiyon Bayern'i evinde şok ettikten sonra Bochum'a kendi sahasında 3-2 kaybetti. Bu hafta Almanya'da Covid kısıtlamaları nedeniyle Augsburg maçını boş bir stadyumda oynayacak.

Deplasmanda oynadığı son 7 maçta kalesinde gol gören ve 4 golle ligin deplasmanda en az gol atan 2 takımından biri Leipzig, yeni hoca etkisiyle Mönchengladbach karşısında 4-1'lık galibiyet alarak moralleri yükseltti. Tüm sezon boyunca deplasman galibiyeti alamayan takımda Tedesco olumlu etki yaparak takımın kazanmasını sağlayabilir.

Oran Analizi

Augsburg için ilk yarı galibiyetine 4.75 oran verildiği toplam 12 maçta hiç ilk yarıyı kazanamadı.







