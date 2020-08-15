RB Leipzig, 11 yılda tarih yazdı!

Almanya Bundesliga ekibi, RB Leipzig 2009 yılında kurulduğunda yolculuğuna 5. Lig’de başladı. Sırasıyla 2010 yılında 4, 2013 yılında 3, 2014 yılında 2. Lig’e çıktı. Takvim yaprakları 2016 yılını gösterdiğinde ise Almanya’nın zirvesi Bundesliga’daydı. Bundan sadece 2 yıl sonra Avrupa Ligi çeyrek finali oynayan Leipzig, önceki gün de tarih yazdı. Kırmızı-Beyazlılar, Şampiyonlar Ligi’nde Lyon, Zenit ve Benfica’nın olduğu gruptan çıktı. Son 16’da Tottenham’ı elerken, çeyrek finalde Atletico Madrid’in rakibi oldu.

Nagelsmann’dan müthiş başarı

Liverpool’u eleyen İspanyol temsilcisi karşısında zafere uzanan RB Leipzig, Devler Ligi’nde yarı finale kaldı. Alman ekibi, kurulduğu günden bu yana müthiş bir ilerleme kaydetmeyi başardı. Ayrıca 33 yaşındaki teknik adam Julian Nagelsmann da bunu Kupa 1’de başaran en genç hoca olarak tarihe geçti.