Fenerbahçe'de Erol Bulut'un yerine göreve gelebileceği konuşulan isimlerden Razvan Lucescu, son olarak çalıştırdığı Al-Hilal'dan ayrıldıktan sonraki ilk açıklamalarını yaptı. Ülkesi basınından Playsport'a konuşan Razvan Lucescu'ya Fenerbahçe iddiaları da soruldu.

Razvan Lucescu'nun ismi, son günlerde İtalya Serie A'dan Parma ve Türkiye'den Fenerbahçe ile anılıyordu. Razvan Lucescu, bu söylentiler kendisine sorulduğunda Parma iddialarını net bir şekilde reddederken Fenerbahçe'ye ilişkin soruyu ise cevapsız bıraktı.





Maldivler'de tatil yapan Razvan Lucescu, "Şu anda ailemle tatildeyim. Dinlenmek, sakinleşmei için biraz zamana ihtiyacım vardı. Gelecekte ne olacağını göreceğiz. Şimdi size hiçbir şey söyleyemem çünkü futbolu düşünmüyorum. Gelecekte nerede çalışacağımı bilmiyorum. Şimdilik tatildeyim ve bu en önemli şey" ifadelerini kullandı.