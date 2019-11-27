Asya Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Suudi Arabistan Takımı Al Hilal, 24 Kasım günü oynanan finalde Japonya'nın Urawa Reds takımını 2-0 yenmişti.

Mircea Lucescu'nun oğlu Razvan Lucescu'nun yönettiği Al Hilal, bu şampiyonluğun ardından Arabistan'da coşkuyla karşılandı.

Kulübün sahibi Prens Bin Salman ise oyuncularının her birine 250 biner euro prim dağıttı. Geçen sene Şampiyonlar Ligi'nde zafere ulaşan Liverpool'da ise kişi başı düşen prim 300 bin euro'ydu.

Al Hilal ise neredeyse Avrupa'nın en büyüğü olan kulüp kadar prim dağıttı çünkü Suudi Arabistan'da AFC (Asya Şampiyonlar Ligi) çok büyük önem taşıyor.

Razvan Lucescu da bu konuyla ilgili, "Bu zaferin Suudi Arabistan’da ne anlama geldiğini hayal bile edemezsiniz. Bu derece mutluluk yaşayacağımızı ben de hiç düşünmezdim" dedi.