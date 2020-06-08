Razvan Lucescu, Younes Belhanda transferini istiyor

Lig sonunda transferine kesin gözüyle bakılan Younes Belhanda konusunda detaylar belli olmaya başladı. Al Hilal’in hocası Razvan Lucescu Faslı yıldızı mutlaka kadrosunda isterken, Arap kulübü yıllık 5 milyon Euro maaşı gözden çıkartmıştı.

Fas basınına göre bonservis olarak da Galatasaray’a 5 milyon Euro teklif edildi. Pazarlıklarda bu rakamın bir miktar daha yukarı çıkması bekleniyor. Belhanda da menajerine, “Lig bitsin, transferi netleştirelim” talimatı vermişti.



