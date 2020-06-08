Razvan Lucescu, Younes Belhanda transferini istiyor
Al Hilal’in hocası Razvan Lucescu, Galatasaray'ın Faslı yıldızı Younes Belhanda'yı mutlaka kadrosunda görmek istiyor. Fas basınına göre bonservis olarak da Galatasaray’a 5 milyon Euro teklif edildi.
Lig sonunda transferine kesin gözüyle bakılan Younes Belhanda konusunda detaylar belli olmaya başladı. Al Hilal’in hocası Razvan Lucescu Faslı yıldızı mutlaka kadrosunda isterken, Arap kulübü yıllık 5 milyon Euro maaşı gözden çıkartmıştı.
Fas basınına göre bonservis olarak da Galatasaray’a 5 milyon Euro teklif edildi. Pazarlıklarda bu rakamın bir miktar daha yukarı çıkması bekleniyor. Belhanda da menajerine, “Lig bitsin, transferi netleştirelim” talimatı vermişti.