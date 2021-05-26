Rumen teknik direktör Mircea Lucescu'nun kendisi gibi teknik direktörlük görevini üstlenen oğlu Razvan Lucescu, PAOK'a geri döndü. Yunan ekibi resmi açıklamayı sosyal medya hesbaından duyururken, Lucescu da 2017-2019 yılları arasında görev yaptığı takıma geri dönmüş oldu.

Son olarak Al-Hilal Kulübü'nde görev yapan 51 yaşındaki Rumen çalıştırıcı Suudi Arabistan Ligi ve Asya Futbol Konfederasyonu (AFC) Şampiyonlar Ligi zaferi yaşamıştı. Suudi Arabistan Birinci Futbol Ligi'nde 18 haftada 34 puan elde eden Al-Hilal, ikinci sırada yer aldı.







