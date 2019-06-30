PAOK'U 34 yıl aradan sonra şampiyonluğa ulaştırarak tarih yazan Razvan Lucescu'nun yeni takımı belli oldu. 34 yıl aradan sonra lig şampiyonluğuna ulaştırdığı Yunan ekibinden sürpriz bir şekilde ayrılan 50 yaşındaki teknik adam, Galatasaray'ın eski golcüsü Bafetimbi Gomis'in de forması giydiği Suudi Arabistan kulübü Al Hilal'in başına geçti.

Başarılı hocayla anlaştıklarını sosyal medyadan yayınladıkları bir video kliple kamuoyuna duyuran Al Hilal kulübü, yapılan sözleşmeninse iki yıllık olduğunu açıkladı. A Milli Takım, Beşiktaş ve Galatasaray'ın eski teknik direktörü Mircea Lucescu'nun oğlu olan Razvan, bugüne dek PAOK'ta elde ettiği şampiyonluğun yanı sıra iki Yunanistan Kupası ve iki de Romanya Kupası zaferi yaşamıştı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler