Alman mühendislik firması Lofelt ile birlikte geliştirilen Razer HyperSense bu bağlamda doğal, gerçek hayata yakın yakalayıcı haptik ses teknolojisini sunuyor.

Razer HyperSense haptik sürücüleri kullanarak çok boyutlu haptik geri bildirim oluşturarak stereo kapasiteli bir posizyon farkındalığı yaratıyor. Bu teknoloji spesifik bir enetgrasyona mecbur olmadığı için, ses sinyallerini gerçek zamanlı dokunsal geri bildirimlere çevirerek bu özelliğini sadece oyun alanında değil aynı zamanda film ve müzikte de kullanabilmektedir.

Bu teknolojiye sahip Nari Ultimate ise inovatif rahat bir tasarım ile kafaya otomatik uyum sağlayan ve her türlü kafa şekline uyan bandın yanında; soğutma jelli kulakçıklara sahip. Uzun süreli oyunlarda hem kafanın şeklini alarak sıkma hissini yok ettiği hem de kulak kısmındaki soğutması ile terlemeyi engellediğinden ideal bir kullanım sağlayan Razer Nari Ultimate aynı zamanda THX Spatial Audio özelliğini de barındırıyor.

Kraken Tournamnet Edition’da da gördüğümüz bu teknoloji gerçekçi bir derinlik yaratarak bu alanda 360 derecelik açıda sesi nokta atışı tutarlılığı ile sunarak oyun tecrübesinde eşi benzeri olmayan farkındalık yaratarak rekabetçi oyunlarda her an tetikte olmanızı sağlıyor. Oyun/chat dengesine sahip kulaklık hem kablolu hem de kablosuz modunda kullanılabildiği için PC, Xbox, PlayStation, Nintendo Switch ve mobil cihazlar arasında kolayaca geçişe imkan sunuyor..

Üç farklı versiyonda üretilecek olan Razer Nari; Razer Nari Ultimate, Nari ve Nari Essential olarak piyasaya sürülecek. Yukarıda anlatılan Razer Nari Ultimate sahip olduğu sürücüler ile daha çok oyuncuların ihtiyaç duyduğu yüksek performans seviyesine hitap ediyor ve 199.99$ etiketine sahip. 149$ fiyat etiketine sahip Razer Nari ise rahatlık bakımından Ultimate’ten farksızken Razer HyperSense özelliğine sahip değil. Razer Nari Essential ise odağında kablosuz oyun özelliğini taşırken THX Spatial Audio teknolojisine sahip. Ayarlanabilir kafa bandı, soğutmalı jel dokulu kulakçıklar ve gecikmesiz aktarma özelliği ile 99.99$ fiyat etiketine sahiptir.

DHA