Rayo Vallecano, Radamel Falcao ile sözleşme uzatmaya hazırlanıyor

Geçtiğimiz sezonun başında Galatasaray 'dan ayrılarak İspanya ekiplerinden Rayo Vallecano'ya transfer olan Radamel Falcao'nun takımdaki geleceği merak ediliyordu.

İspanyol kulübünün sportif direktörü, tecrübeli golcünün Meksika ekibi Toluca'ya transfer olacağına yönelik iddialara yanıt verdi.

Kolombiya basınında yer alan habere göre kulübün sportif direktörü David Cobeno, Falcao ile sözleşme yenileyeceklerini doğrulayarak, "Evet, gelecek sezon burada oynayacak. Burada kalmak istiyor ve böyle olacak" sözlerini dile getirdi.

Sakatlıklar peşini bırakmadı

Kariyerinde Atletico Madrid, Manchester United ve Chelsea gibi Avrupa devlerinin formalarını giymiş olan Falcao, sezon başında 2019 yılında transfer olduğu Galatasaray'dan ayrılarak, Rayo Vallecano'nun yolunu tutmuştu. İspanyol ekibinde sezona hızlı bir giriş yapan golcü futbolcu, 9 haftada attığı 5 golle adından söz ettirmişti. Ancak sonrasında Kolombiyalı yıldızın yaşadığı sakatlıklar kadroda devamlılığına engel olmuştu.

Geçtiğimiz sezon Rayo Vallecano'da 28 maçta forma giyen Falcao, 6 kez de gol atma başarısı gösterdi.



