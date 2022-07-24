Rayo Vallecano, Diego Costa için harekete geçti

İspanya LaLiga ekiplerinden Rayo Vallecano, kadrosunu Diego Costa ile güçlendirmek için harekete geçti.

Mundo Deportivo'da yer alan habere göre Rayo Vallecano, en son Brezilya'da Atletico Mineiro forması giyen ve bonservisi elinde bulunan Diego Costa'yı transfer etmek için girişimlerde bulunuyor.

İddialara göre İspanyol ekibi, yıldız golcüye 1 yıllık sözleşme için 1 milyon Euro ve ekstradan bonuslar içeren bir teklif sundu. Rayo Vallecano'nun girişiminin Diego Costa'nın aldığı en iyi teklif olmadığı belirtilirken yine de yıldız futbolcunun İspanya'ya dönmek istediği aktarılıyor.

Falcao'nun takım arkadaşı olacak

Transferin olması halinde Diego Costa, bir dönem Galatasaray forması da giyen Radamel Falcao'nun takım arakadaşı olacak ve İspanyol ekibinin hücum hattının önemli parçalarını oluşturacaklar.

Fatih Karagümrük iddiaları

Yıldız futbolcunun ismi geçtiğimiz aylarda teknik direktörlük görevine Andrea Pirlo’yu getiren Fatih Karagümrük ile anılmıştı.

Kariyerinde Chelsea, Atletico Madrid gibi Avrupa devlerinde oynayan Diego Costa, Atletico Mineiro forması ile 19 maçta 5 gol ve 1 asist kaydetmişti.



