Rayo Vallecano 8 iç saha maçında 7 galibiyet aldı

La Liga'nın 18. haftası Rayo Vallecano - Deportivo Alaves maçına sahne olacak. İki takım arasındaki son maçı Rayo Vallecano 1-0 kazandı.

Rayo Vallecano evinde mükemmel performans sergilerken Deportivo Alaves'in deplasman performansı kötü . İki takım arasında oynanan önceki maçlarda maç başına ortalama 3.5 gol atıldı. Maçlar yüzde 50 oranında KG VAR sonucuyla bitti. Bu sezon La Liga performanslarına bakarsak Rayo Vallecano evinde maç başına 2.75 puan alırken Deportivo Alaves deplasmanda 0.71 maç başı puan ortalamasıyla oynadı.

Rayo, sekiz maçta yedi galibiyetle ligdeki en iyi iç saha rekorunu elle etti, ancak deplasmanda oynadığı dokuz maçın sadece birini kazandı. Rayo Vallecano son iç saha maçında Espanyol'u Leandro Cabrera'nın kendi kalesine attığı golle mağlup ederken hafta içi Kral Kupası'nda Bergantinos'u 3-1 yenerek bir üst tura çıktı.

Alaves son hafta kümede kalma mücadelesi veren rakibi Getafe karşısında bitime 4 dakika kala gol bularak çok önemli bir puan alsalar da hafta içi Kral Kupası'nda alt lig rakibi Linares Deportivo'ya yenilerek kupa dışında kaldı.

Rayo Vallecano 7 maçla kendi sahasında en fazla galibiyet alan takım ve 3 golle kendi sahasında en az gol yiyen 2 takımından biri.

Rayo'nun iç saha formu bu maç için ev sahibini favori hale getiriyor

Oran analizi

Rayo Vallecano için 3.5 üst oranı 3.1 olduğunda toplam 8 maçın hepsi 3.5 alt bitti.

Deportivo Alaves için ilk yarı 1.5 alt oranı 1.26 olduğunda toplam 3 maçın hepsi ilk yarı 1.5 alt bitti.