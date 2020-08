Birincil Raynaud hastalığının nedeni bilinmemektedir. Kadınlarda görülme sıklığı erkeklerden 5 kat daha fazladır ve genellikle 40 yaşın altında görülür. Raynoud'un erkekler üzerindeki etkisi daha hafif şekilde ortaya çıkmaktadır. Çoğu hastada her iki ekstremite de hastalığa simetrik olarak katılır. Çok nadiren, birincil Raynaud hastalığı tek taraflıdır. Raynaud hastalığına maruz kalan aile üyelerinde soğuk algınlığı ile ortaya çıkan vazospastik fenomenlerin olduğu ve hastalığın da heyecan saldırılarıyla başladığı bir gerçektir.

Raynaud sendromu nedir?

Tipik olarak, soğuk veya duygusal stresden sonra, genellikle parmaklarda olmak üzere bazen kulaklarda, burun veya ayak parmaklarında ortaya çıkan bir dolaşım sistemi bozukluğu olarak ifade edilmektedir. “Beyaz parmak hastalığı” olarak da bilinir, çünkü en önemli belirtisi parmakların beyazlaşmasıdır.

Raynaud sendromu belirtileri nelerdir?

Semptomların karakteristik özelliği, soğuk veya duygusal stres sonrası ortaya çıkmasıdır. Semptomlar evde veya işte çalışırken, araba yıkarken, balık tutarken, bisikletin veya arabanın soğuk direksiyonunu veya gidonunu, yani soğuk bir ortamda ya da soğuk bir şey tutarken ortaya çıkabilir. Semptomlar genellikle soğuğa maruz kaldıktan 15-45 dakika sonra kaybolur. Belirtiler genel olarak:

Baş parmağı hariç genellikle elin bütün parmaklarında bulunur.

Klasik olarak, sırasıyla beyazlama, morarma ve kızarıklık gibi renk değişikliği görülür. Ancak bu sıra her hastada aynı şekilde görülmez. Bazen sadece beyazlama ve morarma olur.

Parmağın tümü etkilenebilir ancak sadece uçları etkilenmektedir.

Bazı hastalar uyuşma, karıncalanma, hafif his kaybı veya renk değişikliği ile batma gibi ağrı yaşayabilir.

Raynaud sendromu tedavisi nasıl yapılır?

Soğuk havada kalın eldiven ya da çorap giymek genellikle Raynaud hastalığının hafif semptomlarıyla baş etmede etkilidir. Durum daha şiddetli olduğunda ilaçlar kullanılabilir.

Tedavinin amaçları:

Saldırıların sayısını ve şiddetini azaltmak

Doku hasarını önlemek

Raynaud hastalığının altında yatan hastalığın tedavisi

Belirtilerin nedenine bağlı olarak, doktor kan damarlarını olabildiğince açabilmek ve aynı zamanda kan dolaşımını kolaylaştırmak için bazı ilaçlar tavsiye edebilir. Örneğin, nifedipin (Afeditab CR, Procardia), amlodipin (Norvasc), felodipin ve isradipin gibi kalsiyum kanal blokerleri, el ve ayaklarınızdaki küçük kan damarlarını gevşetir, atakların sıklığını ve etkisini azaltır. Diğer taraftan, cilt üzerinde oluşan yaraları iyileştirmek adına parmaklara uygulanan nitrogliserin kremi de hastalıktan kurtulmak için yapılan tedavinin bir parçası olabilir.

Raynaud sendromu testi nasıl yapılır?

Raynaud sendromu için yapılan bir test bulunmamaktadır. Genellikle kendini hemen belli eden bir sendrom olduğu için belirtilere dikkat etmek yeterli olacaktır. Ayrıca bu hastalıktan korunmanın yolları da oldukça kolaydır. Vitaminlerinizi almanız ve soğuktan uzak durmanız gerekmektedir. Bunun dışında karmaşık testlerin ya da hastane koridorlarının bunaltan etkisine maruz kalmak zorunda değilsiniz.

Raynaud sendromu tedavi edilmezse ne olur?

Raynaud sendromu tedavi edilmezse ölümcül bir sonuç ortaya çıkmayacaktır. Soğuktan korunmanız bu hastalık için yeterli olacaktır. Özellikle ellerinizi sürekli olarak sıcak tutmaya özen göstermelisiniz.

Bu Raynaud sendromunda en önemli sıkıntılardan biri damar tıkanıklığı yapabilecek her şeyden uzak durmaktır. Çünkü parmaklarınıza giden kanların akışının donması üzerine elleriniz uyuşur. Ardından tekrar elleriniz ısınıp kan akışı sağlandığında ellerinizde ağrılar meydana gelir. Fakat bu süreç bazen çok uzun sürebilir. Sigara kullanımı olan insanların damarlarında yaşanabilecek sıkıntılar Raynaud sendromu ile birleşirse kangren gibi sonuçlara sebep olabilir.

Vücudun her uzvu önemlidir ve her birinin ayrı görevi vardır. Bu nedenle her birinin işlevini yerine getirmesi gerekmektedir. Raynaud sendromu sonucunda uzuvların kangren olma riski bulunmaktadır. Bu nedenle tedavi yollarına sıkıca bağlanmak her zaman Raynaud sendromu olan kişiler için faydalı olacaktır.

Raynaud fenomeni tedavi edilmezse veya fenomene neden olan koşullar ortadan kaldırılmaz ise yavaş yavaş kötüleşir, beyaz parmak atakları daha sık ve daha şiddetli olur, parmaklardaki kan akışında kalıcı hasar meydana gelir. Bu durumda kafa derisi düz, parlak ve gergin hale gelir. Nadiren de olsa kangren gelişir. Bu tür ciddi vakalara sahip olan kişiler işlerini yapamayabilir ve işten ayrılmak zorunda kalabilir. Bu nedenle, Raynaud fenomenini erken aşamalarda tespit etmek ve ilerlemesini önlemek çok önemlidir.