Fransa Milli Takımı'nın eski teknik direktörlerinden Raymond Domenech, Paris Saint Germain'in temsilcimiz Galatasaray'ı 1-0 yendiği Şampiyonlar Ligi maçı sonrası L'Equipe gazetesinin televizyon kanalına değerlendirmelerde bulundu. 67 yaşındaki deneyimli teknik adam, Sarı Kırmızılı takımdaki futbolcuları "vasat" olarak nitelerken şu ifadeleri kullandı:

"Paris Saint Germain'de geçtiğimiz yıllardan daha iyi bir şey göremiyoruz. Galatasaray'ın kadrosundaki oyunculara baktığımızda önemli bir kısmının daha önce Ligue 1'de oynamış vasat isimler olduğunu görüyoruz. Hayır, Paris'in iyi olmadığını söylemiyorum. Ancak bu galibiyet, geçtiğimiz yıllardaki Şampiyonlar Ligi maçlarından daha iyi olduklarını kanıtlamıyor.

Bilmiyorum, belki de maçı pek iyi izlemedim. Ancak vasatın üstünde bir takıma karşı son 15 dakikada PSG'nin gösterdiği performans pek ışıltılı gelmedi. Bu karşılaşmayı Paris'in rahatlıkla kazandığı bir maç olarak değerlendiremeyiz. Dediğim gibi bu zafer, hiçbir şeyi ispatlamıyor."

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler