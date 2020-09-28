Medipol Başakşehir, TFF 1.Lig ekibi Altınordu'dan 17 yaşındaki gözde oyuncu Ravil Tagir'i 3 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı. Ravil Tagir, turuncu lacivertli ekipte 35 numaralı formayı giyecek.

Son iki sezonda 35 resmi maça çıkan Ravil Tagir ile daha önce Galatasaray ve Fenerbahçe de ilgilenmiş, ismi transfer söylentilerinde geçmişti. Genç oyuncu Süper Lig'in son şampiyonuna imzayı attı. Ravil Tagir'in sosyal medyada paylaşılan fotoğrafları, kolunda Şampiyonlar Ligi logosu bulunan forma ile yapıldı

Medipol Başakşehir Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde: "Kulübümüz, 2003 doğumlu futbolcu Ravil Tagir ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Türkiye 21 Yaş Altı Milli Takımı’nda da görev yapan oyuncunun imza töreninde Başkanımız Göksel Gümüşdağ yer aldı. Altınordu Futbol Kulübü’nde gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken Ravil Tagir, kulübümüzde 35 numaralı formayı giyecek. Ravil Tagir’e ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz."



