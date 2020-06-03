Radyospor'da Özgür Sancar'ın sorularını yanıtlayan Altınordu Başkanı Mehmet Seyit Özkan, "Enseyi karartmamaya çalışıyoruz. Takımımız 10 gün önce çalışmalara başladı. Genç oyuncularımıza da antrenman yapma izni verilmesini bekliyoruz. Çocuklarımız 2.5 aydır evde antrenman yapıyor ancak bunlar saha antrenmanı gibi olmuyor. Çocukların çalışmaya başlaması lazım. Bizim hazırlayıcı takımımız Niğde'de çok fazla 18 yaş altı oyuncumuz var'' dedi.

Özkan, ''Altınordu'da oynayan 18 yaş altı oyuncularımız için özel izin aldık. Ravil daha yeni 17 yaşında girdi. Profesyonel oyuncularımız için izin aldık ve onlar antrenman yapıyorlar. Bu konuda çok hassasız. Kamplarımızda her türlü önlemi alıyoruz. Sporcularımız çok bilinçli. Niğdespor'da u19 takımımızı oynatıyoruz. Biz eğer isteseydik Akademi Ligi'nde şampiyonluğa oynardık ancak oyuncularımızı pişirmeye çalışıyoruz. Oyuncularımız her maçta abilerinden dayak yiyorlar ancak bana sürekli tebrik telefonları geliyor. Çocuklarımız inanılmaz bir mücadele veriyorlar. Niğdespor'da 11-12 tane milli oyuncumuz oynuyor. Yenildikleri maçlarda bile inanılmaz bir mücadele veriyorlar. Oyuncularımız tecrübesizlikten kaybediyor. Orada başarılı olan oyuncularımızı Altınordu'ya alıyoruz." şeklinde konuştu.

Bu toprakların çocuklarına güveniyoruz!

Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, TFF'nin uygulamaya koyacağı söylenen rezerv takım uygulamasını değerlendirdi.

Özkan, "TFF'nin yapacağı rezerv takım uygulamasını biz Niğdespor'u alarak yaptık. Süper Lig takımlarına bunu öneriyorum ancak bu takımları boş bırakmamaları lazım. Akademi ligleri aynı yaş gruplarında oynanıyor ancak 19 yaşından sonra çocukların yarışmacı liglerde oynaması lazım. Süper Lig takımlarına şu anda 3. Lig'de oynama hakkı verilecek. Bu takımlara iyi bir ortam sağlanmalı. Bu takımlarda oynayan oyuncular kulüplerin göz bebeği olmalı ancak Süper Lig kulüplerimiz buraya Afrika'dan 18 yaşında futbolcular getirecektir. Bence tüm kulüpler kendi özüne dönmeli. Biz bu toprakların çocuklarına güveniyoruz ve yabancı futbolcuları asla oynatmayacağız. İlhan Cavcav zamanında Afrika'dan getirdiği oyuncuları 2-3 sene oynatıp büyük takımlara satardı. Bu sebeple Gençlerbirliği'nin kasasında her zaman para olurdu. Bayern Münih'in 2. takımı oranın 3. seviyesinde oynuyor. Bu takımlar bence kendi topraklarımızdan yetişmiş oyunculardan kurulmalı. Rezerv takımlara en fazla 3 transfer hakkı verilmeli." dedi.

İthal oyunculardan kurtulmalıyız

Altınordu Başkanı, son günlerin en çok tartışılan konusu olan yabancı kuralı ile ilgili fikirlerini paylaştı.

İthal oyunculardan kurtulmalıyız diyen Mehmet Özkan, "Futbolu yönetenler artık üretime bütçe ayırmalı. Bu sezon oynanan maçların ortalamasında zaten sahada 8 oyuncu oluyor. Bu yeni kuralla birlikte yedek kulübesinde daha fazla Türk oyuncu olacak. Bizim bu kadar dışarıya atacak paramız yok. Kulüplerin başarılı olmak için oyunculara ve devlete borçlanmalarını doğru bulmuyorum. Bu borçlar çevrilemeyecek kadar büyüdü. Bence bu süreçten sonra başka kararlar da gelecek.

Yabancı oyuncu oynatan takımlar belli bir sayıdan sonra daha fazla para verecek. Bu para aynı ligde daha fazla Türk oynatan kulüplere dağıtılacak. Kulüplerden bazıları aşırı yarışmacı ancak bazıları da daha yetiştirici. Yetiştirici olmak demek yarışmadan uzak kalmak demek değildir. Sivasspor bu sene inanılmaz bir iş yaptı. Maçlara 5-6 tane yabancıyla çıktılar.

Şu anda lisanlı futbolcu sayımız 400.000. Almanya'da 7.000.000 lisanslı futbolcu var. Bizim bu işi tabana yaymamız lazım. Biz burada çok emek veriyoruz. Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder'i çok çalışarak çıkardık. Kulüplerimiz altyapılarına yan bile bakmıyor. Bu spor biraz daha toplum için yapılmalı. Spor yapan toplum sağlıklıdır. Spor yapan insanlar kötü şeyler düşünmez. Terlemeden hayatını bitiren insanlar var. Ülkemizde spor kültürü yok. Futbol bir oyundur. Premier Lig'den düşen takımların tribünleri bile tıklım tıklım. Süper Lig'deki maçlara 2.000-3.000 kişi zor gidiyor. Sporu tabana yaymak lazım" şeklinde konuştu.

Trabzonspor'la anlaşmadık

Özkan, transferin gözde ismi olan genç stoper Ravil Tagir'in geleceği hakkında da konuştu.

Özkan, "Trabzonspor'la anlaşmadık. Ravil'i mutlaka Avrupa'ya göndermeyi düşünüyoruz. Biz ihracat odaklı çalışıyoruz. Biz ihraç edemediğimiz oyuncuları iç piyasaya veririz. Ben hep Premier Lig'den yanayım. Allah bana o günleri gösterdi. Leicester City'nin stoperi bizden çıkmış bir oyuncu. Kulüplerimizin genç oyunculara tahammül göstermeleri ve inanmaları gerekiyor. Bunları büyük kulüpler yapamaz. Büyük kulüplerden futbolcu çıkması kolay değil ancak diğer kulüpler bunları başarabilir. Trabzonspor bunu yapmaya başladı. İmkan ve süre verilirse oyuncular çıkacaktır. Buraya neden 35 yaşında oyuncular geliyor. Biz belki Premier Lig değiliz ancak belli kriterler koymalıyız." dedi.

Juventus, Dortmund, Inter, Benfica ve dahası...

Mehmet Özkan, Ravil Tagir'le ilgilenen kulüpleri açıkladı ve transfer görüşmeleri hakkında bilgi verdi.

Özkan, "Oyuncumuzla ilgilenmeyen yok. Dortmund'dan resmi bir teklif aldık. Benfica, Inter, Juventus ve Dortmund oyuncumuzla ilgileniyor. Bu kulüplerin 3 tanesinden resmi teklif aldık. Biz bu kulüplere 7.5 milyon Euro'dan kapı açtık. Onlar da 2.5 milyon Euro veriyorlar. 2. satıştan da %30 bir pay istiyoruz ve sözleşmeye bonuslar koymak istiyoruz. Bunlardan 3 tanesi bize yazılı teklif verdi ancak birçok kulüp Ravil'i izliyor. Ravil, Premier Lig'de rahatlıkla oynayabilecek bir oyuncu. Ravil'in 22 yaşında piyasa değeri 80 milyon Euro olacak. 5 yıl içerisinde de 80 milyon Euro olacak. Bu oyuncuyu alan kazanacak. Bu yaşta bu kadar soğukkanlı, solak ve geriden oyun kuran bir oyuncu zor bulunur." şeklinde konuştu.

Özkan, ''Ravil'in ileride yapacağı 2 transferden de pay almak istiyorum. Bizim akademimiz çok pahalı bir akademi. Günde 5 öğün yemek çıkartıyoruz ve 3 ayrı tesisimiz var. Bizim 70 tane antrenörümüz var. Benim en büyük görevim Altınordu'nun geleceğini inşa etmek. Taşıma suyla değirmen dönmez. Bir ağaç diktin mi? Bunun bir keyfi yok mu? Bunlar hayatın en büyük keyfi. Neden kendimizi yabancıya mahkum ediyoruz? Biz bu kadar zengin bir ülke değiliz. Bu toprakların çocuklarına yatırım yapmamız lazım. Bu paraları bu kadar kolay kazanmıyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.



