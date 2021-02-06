Kişilerin çok küçük yaşlardan itibaren en az bir spor dalı ile uğraşması oldukça önemlidir. Bu sayede çocuklar hayatlarında disiplin ve başarı odaklı olurlar. Aynı zamanda ilerleyen dönemler için sportif anlamda kariyer planlaması da yapılabilir. Çocukluk ve ya gençlik çağında ilgi alanı ile yeteneklere göre bir spor branşı tercih edilmelidir. Bu sporlar ile uğraşmak ders başarısını da arttırabilir. Özellikle Türkiye genelinde sporun neredeyse her dalı ile ilgili başarılı sporcular var. Başta futbol olmak üzere basketbol, voleybol, jimnastik, bale, yüzme ve daha pek çok spor branşında milli sporcular Türkiye'yi dünya genelinde temsil ediyorlar. Bu konuda önemli de başarılar elde ediliyor. Futbol ise Türk spor tarihinde geçmişten günümüze çok önemli bir yere sahip durumda. Genç yaşlarında spora başlayan kişiler kendilerini geliştirdikleri takdirde önemli futbol kulüplerinde forma şansı bulabiliyorlar. Ravil Tagir de futbol alanında çok başarılı genç futbolculardan bir tanesi durumunda.

Ravil Tagir nereli?

Kazak asıllı Türk futbolcu olan Ravil Tagir 6 Mayıs 2003 yılında Kazakistan'ın Cambul kentinde dünyaya geldi. Stoper mevkiinde oynayan genç futbolcu oldukça önemli başarılara imza attı. Geleceğin parlak futbolcuları arasında gösterilen Ravil Tagir Süper Lig takımları arasında bulunan Medipol Başakşehir futbol takımında top koşturuyor. Yetenekli futbolcu başarıları ile de göz dolduruyor.

Ravil Tagir kaç yaşında?

Kazakistan uyruklu Türk futbolcu Ravil Tagir 6 Mayıs 2003 yılında Kazakistan'ın Cambul şehrinde dünyaya geldi. 17 Yaşında olan genç futbolcu Ahıska Türklerindendir. Süper Lig takımı Medipol Başakşehir futbol takımında forma giyen Ravil Tagir 1, 82 metre boyuna sahip.

Ravil Tagir hangi takımlarda oynadı?

En başarılı genç futbolcular arasında yer alan başarılı stoper Ravil Tagir futbola Bursa Kültürspor alt yapısında başladı. 2016 Yılında futbola alt yapıda başlayan Ravil Tagir hızlı bir şekilde tecrübe kazandı. Genç yetenek 2016- 2019 yılları arasında Altınordu futbol takımı alt yapısında top koşturdu. Bu süre boyunca kendini futbolda geliştiren Ravil Tagir diğer kulüplerin de ilgisini çekti. Ravil Tagir 2019- 2020 yıllarında Altınordu futbol kulübü as takımında oynamaya başladı. Bu takımda 34 maça çıkan genç yetenek 1 gol bulabildi. Başarılı futbolcu 2020 yılında ise Medipol Başakşehir kadrosuna katıldı.

Altınordu futbol takımında sergilediği başarılı performans ile öne çıkan Kazak asıllı Türk futbolcu Ravil Tagir 28 Eylül 2020 tarihinde Medipol Başakşehir futbol kulübüne transfer oldu. Genç yetenek Ravil Tagir Medipol Başakşehir futbol takımı ile 2, 5 milyon avro karşılığında anlaştı. Buna göre başarılı futbolcu Ravil Tagir bir sonraki transfer satışından da yüzde 30 pay alacak. Süper Lig takımlarından Medipol Başakşehir ile anlaşma imzalayan Ravil Tagir hedefinin dünya futbolunda kendine yer bulmak olduğunu söylüyor.

Ravil Tagir Milli Takım kariyeri

Henüz 17 yaşında olmasına rağmen önemli başarılara imza atan Ravil Tagir 2018 yılında Türkiye Milli Takımına davet edilri. Türkiye 21 yaş altı milli futbol takımında yer alan başarılı futbolcu Ravil Tagir 2021 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde de yer aldı. Ravil Tagir milli takım forması ile çıktığı 19 maçta toplam 3 gol şansı buldu.

Ravil Tagir futbol kariyeri

Bursa Kültürspor'da futbola başlayan Ravil Tagir altı yaş takımlarında oynadı. Çok küçük yaşına rağmen büyük bir başarı gösteren Tagir 2019 yılında ise Altınordu futbol kulübünde profesyonel futbola geçiş yaptı. Bir sezon burada başarılı bir performans sergileyen genç futbolcu 2020'de Medipol Başakşehir'e transfer oldu.