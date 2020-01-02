Ravil Tagir kimdir, nereli, kaç yaşında?

Altınordu forması giyen ve ismi bir çok kulüple anılan Ravil Tagir ile Fenerbahçe'nin yakından ilgilendiği iddia ediliyor. Kazakistan doğumlu olan Ravil bu sezon TFF 1. Lig ve Ümit Milli Takım formasıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Peki, Ravil Tagir kimdir, kaç yaşında? Detaylar haberimizde...

Ravil Tagir kimdir?

Ravil Tagir 6 Mayıs 203 Cambul/Kazakistan doğumlu. 2016 yılında Altınordu alt yapısında Türkiye'ye gelen Ravil 3 sezondur değişik alt yaş gruplarında forma giydi.

Altınordu alt yapısında U14, U5, U16 ve U17 formalarını terleten Ravil aynı zamanda şimdilik milli takım tercihini Türkiye'den yana kullanmış durumda.

Kazakistan asıllı futbolcu bugüne dek U15, U16, U17 ve U21 olmak üzere 19 kez Türkiye Milli Takım formalarını giydi.

Bu sezon TFF 1. Lig'de 15 maça çıkan 16 yaşındaki futbolcunun Altınordu ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.







