Sporun birbirinden farklı branşları bulunuyor. Voleyboldan basketbola, futboldan masa tenisine kadar pek çok spor branşı var. Dünya genelinde özellikle futbol yoğun bir ilgi görüyor. Birbirinden farklı ülkelerde yetişen futbolcular yeteneklerine ve başarılarına göre değerlendiriliyor. Bu değerlendirmeler neticesinde en iyi futbol kulüplerinde oynama şansı buluyorlar. Dünya genelinde başarılı takımları belirlemek için de çeşitli müsabakalar yapılıyor. Bu müsabakalarda başarı elde edilen kişiler hem maddi kazanç sağlıyor hem de şampiyonluk yaşıyorlar. O nedenle futbolcuların oynadıkları kulüplerde gösterdikleri başarı çok önemli. Portekizli futbolcu Raul Meireles de dünyanın en başarılı futbolcuları arasında gösteriliyor.

Raul Meireles kimdir, nereli?

Raul Jose Trindade Meireles bilinen adıyla Raul Meireles 17 Mart 1983 yılında Portekiz'in Porto şehrinde dünyaya geldi. Portekizli eski milli futbolcu Raul Meireles futbola 1999 yılında Boavista futbol takımına başladı. Raul Meireles 2001- 2004 yılları arasında Boavista futbol takımında profesyonel kariyerine başladı. Burada 29 maça çıktı. Başarılı futbolcu 2001- 2003 yılları arasında Aves'e kiralandı. Aves'te 42 maça çıkan Raul Meireles 11 gol atma şansı buldu.

Raul Meireles kaç yaşında?

Başarılı futbolcu Raul Meireles 17 Mart 1983 yılında Portekiz'in Porto ilinde dünyaya geldi. 37 yaşında olan futbolcu 1, 80 metre boyundadır. Orta saha mevkiinde oynayan yetenekli futbolcu Raul Meireles başarılı performansı ile ön plana çıkıyor. Futbol kariyerinin ilk yıllarında yeteneği ile konuşulan Raul Meireles 2004- 2010 yılları arasında Porta takımında oynadı.

Raul Meireles Porto'da 138 maça çıkarken toplam 15 gol atma şansı buldu. Meireles 2010- 2011 yıllarında Liverpool'a transfer oldu. Dünyanın sayılı kulüpleri arasında yer alan Liverpool'da 35 maça çıkan Raul Meireles toplam 5 gol attı. Portekizli futbolcu Raul Meireles 2011- 2012 sezonunda da Chelsea futbol takımına transfer oldu. Meireles bu takım ile 32 maça çıkarak toplam 2 gol attı.

Futbolun en çok ilgi gördüğü ülkelerden olan Portekiz'de doğan Raul Meireles futbola 1999 yılında başladı. Küçük yaşlardan beri futbola ilgi duyan Raul Meireles 1999- 2001 yılları arasında Boavista takımı alt yapısında top koşturdu. Alt yapıda futbolunu ve tekniğini geliştirme fırsatı bulan Raul Meireles profeysonel kariyerine 2001- 2004 yıllarında Boavista futbol takımında adım attı.

Meireles 2001- 2003 yıllarında ise Aves'e kiralandı. Portekizli başarılı futbolcu Raul Meireles 2012 yılında Fenerbahçe'ye transfer oldu. 2012- 2016 yıllarında Fenerbahçe'de olan Raul Meireles sarı laciverli forma ile 76 maça çıkarak 6 gol şansı buldu. Fenerbahçe'de 14 numaralı formayı giyen Raul Meireles Fenerbahçeli taraftarlardan da yoğun bir ilgi gördü.

Fenerbahçe'ye hangi takımdan geldi?

Portekizli futbolcu Raul Meireles 2011- 2012 sezonunda Chelsea takımında oynadı. Chelsea'nın teknik direktörü Andre Villas- Boas'ın yoğun isteği ile takıma çağırılan Raul Meireles 31 Ağustos 201 yılında 12 milyon Euro karşılığında Chelsea ile dört yıllık anlaşma imzaladı. Raul Meireles burada 16 numaralı formayı giydi. Chelsea futbol takımında başarılı bir performans sergileyen Raul Meireles Ağustos ayının son zamanlarında Fenerbahçe ile görüşmelere başlayarak. Yakın zaman sonra sarı lacivertli formayı giydi.

Raul Meireles Milli Takım Kariyeri

Futbol kariyeri boyunca pek çok başarıya imza atan Portakizli futbolcu Raul Meireles gençlik yıllarında Portekiz milli genç takımlarında forma giydi. Raul Meireles 2000 yılında U- 16 forması ile Avrupa şampiyonluğu kazandı.

Raul Meireles U- 17 formasıyla Meridyen Kupasını da takımına kazandırdı. 2003 yılında ise U- 20 forması ile Tolon Turnuvası kazanıldı. Raul Meireles bu turnuvada in iyi futbolcu seçildi. U- 21 forması da giyen Raul Meireles, Portekiz formasını ilk defa 15 Kasım 2006 tarihinde giydi. Portekizli başarılı futbolcu Raul Meireles 2006- 2014 yılları arasında Portekiz milli takımı ile 73 maça çıktı.

Raul Meireles Oyun Stili

Portekizli başarılı futbolcu Raul Meireles orta sahada her pozisyonda oynayabiliyor. Topu rahat bir şekilde kontrol edebilen Raul Meireles genelde hücuma yönelik çalışıyor. Portekizli futbolcu milli takımda daha çok ofansif orta sahada görev alıyor. Her kulüpte başarıları ile adından söz ettiren Raul Meireles Liverpool'da oynadığı süreç boyunca 232 defa Liverpool forması giydi. Burada verdiği başarılı performans ile dünyaca bilinen futbolcular arasına girdi.