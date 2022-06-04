Göztepe 'de kulüp hisselerinin çoğunluğunu elinde bulunduran ve mart ayında başkanlık görevini bırakan Mehmet Sepil'in devir işlemleri için çalışmalarını hızlandırdığı kulübe yakın kaynaklar tarafından gelen haberler arasındaydı, aranan isim bulundu. Danimarkalı iş ve spor insanı Rasmus Ankersen, Türk futbolunun çınarlarından olan Göztepe'nin yeni sahibi oldu. Bir süredir İzmir ekibinin yetkilileri ile görüşen Danimarkalı iş ve spor insanı Rasmus Ankersen, anlaşmayı tamamladı. Kısa süre içerisinde resmi açıklama beklenirken Rasmus Ankersen'in kariyeri futbolseverler tarafından merak konusu oldu.

Rasmus Ankersen kimdir, serveti ne kadar? Rasmus Ankersen kaç yaşında ve nereli?

Rasmus Ankersen, 22 Eylül 1983 yılında Danimarka'nın Tjorring şehrinde dünyaya geldi. Ülkesinde futbola başlayan Ankersen'in 18 yaşında Midtjylland formasıyla çıktığı ilk maçta yaşadığı ciddi sakatlık sonrası futbol hayatı sona erdi. Ancak futboldan kopmayan Danimarkalı, Midtjylland'ta teknik adamlık görevi üstlenip, altyapı projeleri geliştirdi. Danimarka'da Midtjylland efsanesini yaratan adam olarak anılan Rasmus Ankersen, genç yaşına rağmen futbola yaptığı yatırımlarla adını dünyaya duyurdu.

Midtjylland efsanesini yaratan adam olarak anılan Rasmus Ankersen, genç yaşına rağmen futbola yaptığı yatırımlarla adını dünyaya duyurdu.

Midtjylland'da takım sorumlusu olarak göreve getirilen ve takımı uluslararası başarıya ulaştıran 39 yaşındaki iş insanı, kulübü şampiyon yaparak, Avrupa arenasına çıkardı. Yakaladığı bu başarının ardından rotayı İngiltere'ye çeviren Ankerse, Brendford takımında görev aldı. Tam 6 yıl boyunca Brendford'u yöneten Ankersen, kulübü 74 yıllık tarihinde ilk kez Premier Lig'e çıkardı.

İngiltere'de 2021 yılında Sport Republic adlı bir spor fonunun kurucu ortaklarından olan Danimarkalı iş insanı, bu fonla birlikte 2022'de Southampton'ın sahibi oldu. Ankersen'in 6 aydır Göztepe ile görüştüğü ifade edildi.

Ankersen'in iki defa İzmir'e geldiği, Gürsel Aksel Stadı, Torbalı’da yapılması planlanan altyapı tesisleri ve Urla Adnan Süvari Tesisleri'ni de gezdiği ortaya çıktı. Ankersen, İzmir seyahatlerinde ise başkan Mehmet Sepil'in misafiri olarak kaldı. İki tarafın temaslarını sürdürdüğü öğrenilirken, Rasmus Ankersen'in kısa süre içerisinde resmen Göztepe'nin yeni sahabi olacağı ve kulübe ciddi bir yatırım yapacağı kaydedildi.

Mehmet Sepil, beklediği teklifleri alamadı

Başkanlık görevini bıraktığını 21 Mart'ta açıklayan ve sonrasında hisselerini satılığa çıkaran Mehmet Sepil'in Sarı- Kırmızılı kulüp için beklediği teklifleri alamadığı iddia ediliyordu. Tekliflerin yetersiz olmasında da İzmir ekibinin 1. Lig'e düşmesinin etkisi olduğu ifade ediliyordu.

Süper Lig'e kara tabloyla veda etti

Ligin 35. haftasında Gürsel Aksel Stadı'nda Çaykur Rizespor 'a da 7-1 mağlup olan Göztepe taraftarını kahretti. Süper Lig tarihinin en farklı mağlubiyetlerini son 4 maçta yaşayan sarı-kırmızılılarda taraftarlar isyan bayrağını açtı. Taraftarlar sosyal medya üzerinden yayınladıkları mesajlarda, "Bütün dünyaya bizi rezil ettiniz. Küme düştük ama bu kadar aciz duruma düşmedik. Sayenizde herkesin diline düştük. Bize bunu yaşatanları asla unutmayacağız" ifadelerini kullandı.

Sezonun son haftalarında birçok as futbolcusunu yollayan ve kadrosunu dağıtan Göztepe, son 4 maçta tam 19 gol yedi. Göztepe, Süper Lig'deki son 15 maçından ise sadece 1 beraberlik çıkarabildi. Teknik Direktör Stjepan Tomas'ın yerine göreve getirilen Teknik Sorumlu Serdar Sabuncu hem Çaykur Rizespor hem de Adana Demirspor maçlarında takımın başında sahaya çıkıp, 7 gollü mağlubiyetler yaşadı. Göztepe'nin iki kalecisi Piric ve genç Arda, tarihi skorlarda kaleyi koruyan isimler oldu. Piric, Çaykur Rizespor müsabakasında, Arda ise Adana Demirspor karşılaşmasında görev aldı. İzmir temsilcisi sezon boyunca oynadığı 38 maçta kalesinde 77 gol görerek 5 yıldır yer aldığı lige en çok gol yiyen takım olarak veda etti.