Göztepe 'de şirket hisselerinin yüzde 70'ini devralmak için kulübün hakim ortağı Mehmet Sepil'le anlaşan İngiltere kuruluşlu Sport Republic spor yatırımları şirketinin Danimarkalı ortağı Rasmus Ankersen, yoğun mesai yapıyor.

Türk futbolunda yabancı yatırım alacak ilk kulüp olacak Göz-Göz'de de futbolda yetkili olacak Sports Republic'in baş scoutu ve iş geliştirme başkanı Roberto Galiardi ile birlikte hafta başında İzmir'e gelip Gürsel Aksel Stadı'ndaki Türkiye-Litvanya milli maçını izleyen Ankersen'in İspanya'ya geçtiği öğrenildi.

İngiltere Premier Ligi ekibi Southampton'ın da hakim ortağı konumundaki şirkette Ankersen ve Galiardi'nin bu kulüple ilgili transfer görüşmeleri için İspanya'ya gittiği, İzmir'e dönüşlerinde teknik direktör ve futbol yapılanmasını belirleyecekleri öğrenildi. (DHA)