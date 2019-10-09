Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Real Madrid, turnuvaya 3-0'lık Paris Saint Germain mağlubiyetiyle başlamış, ardında da Club Brugge ile de kendi evinde 2-2 berabere kalmıştı. A grubunda averajla son sırada yer alan İspanyol temsilcisi, temsilcimizle 22 Ekim'de İstanbul'da karşılaşacakları maça büyük önem veriyor.

La Liga devinin 26 yaşındaki Fransız stoperi Raphael Varane da Türk Telekom Arena'daki dev randevuyla ilgili flaş bir açıklamada bulundu. İspanyol Onda Cero Radyosu'nda yayınlanan El Transistor programına konuk olan başarılı savunmacı, "Real Mallorca ve Galatasaray'la oynayacağımız maçlarda her şeyimizi vermeli ve mücadele etmeliyiz. Bundan fazlasına gerek yok." ifadelerini kullandı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler