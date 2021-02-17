Rap’çi Katana’dan Zula’nın Mardin Haritası’na bomba gibi parça!

İlk şarkısı “Yağmurun Altında” ile hızlı bir çıkış yapan ve müzik videosu milyonlarca kez izlenen Rap müzik şarkıcısı, Türkiye’nin en sevilen MMOFPS oyunu Zula’nın kısa süre önce yayınlanan Mardin Haritası için “Dönüyor Dünyam” adlı yepyeni bir şarkıya imza attı.

19 Şubat’ta tüm müzik platformlarında müzik severlerin beğenisine sunulacak etkileyici parça Mardin Haritası’nı tanıtırken, ayrıca Zula’da oyun müziği olarak da yer alacak.

Tamamı Türk mühendis ve tasarımcılar tarafından tasarlanan Zula, oyun içinde yer verdiği ülkemizin önemli tarihi ve turistik mekanlarından esinlenen haritalarla oyuncularda gerçeklik algısını artırırken, dünyanın farklı ülkelerindeki Zula oyuncularına da Türkiye’nin eşsiz güzelliklerini tanıtıyor.

Son olarak Türkiye’nin tarihi güzellikleri ve zengin mutfağıyla eşsiz kentlerinden Mardin, InGame Group’un geliştirici ekibinin uzun süren çalışmasıyla, sevilen MMOFPS Oyunu Zula’nın haritaları arasında yerini aldı.

50 kişilik ekip ve 20 kişilik cast ekibi ile dev prodüksiyon

İlk şarkısı “Yağmurun Altında” ile YouTube’da 4,5 milyon izlenme sayısına ulaşarak önemli bir başarıya imza atan Katana’nın yeni şarkısı “Dönüyor Dünyam”, Zula’nın Mardin Haritası için sanatçı tarafından özel olarak bestelendi.

Parçanın Mardin sokaklarında çekilen ve oyun içi gerçek görseller ile bezenen etkileyici klibi için, 50 kişilik bir ekiple büyük bir prodüksiyona imza atıldı. 20 kişilik zengin bir cast ekibinin rol aldığı klibin çekimleri, tamamen çevreye saygılı koşullarda gerçekleştirildi.

19 Şubat’ta müzikseverlerle buluşacak

Katana’nın Sümer kralı Lugarzergiz’in hayatından esinlenerek yazdığı “Dönüyor Dünyam”, Mardin hakkında Anadolu ezgilerini hissettiren duygulu bir hip-hop trap parçası.

“Dönüyor Dünyam”, 19 Şubat’tan itibaren başta spotify, Deezer, apple music, YouTube olmak üzere 49 farklı müzik platformunda müzikseverlerle buluşacak.