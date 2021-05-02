İskoçya Premier Ligi'nin 36. haftası dev bir derbiye sahne oldu. Rangers, konuk ettiği Celtic'i farklı mağlup etmeyi başardı.

Karşılaşmanın ilk golü 26. dakikada Rangers adına Kemar Roofe'den geldi. Celtic'li Odsonne Edouard bu gole 30. dakikada cevap verdi. 33. dakikada gelişen Rangers atağında Alfredo Morelos, şık bir vuruşla takımını bir kez daha öne geçirdi. Morelos'un gol sevincini Nusret'e ait olan dünyaca ünlü tuz dökme hareketiyle kutlaması dikkat çekti.

Rangers farklı kazandı

Glasgow Rangers, ilk yarısını 2-1 önde tamamladığı maçta 57. dakikada Kemar Roofe ve 90. dakikada Jermain Defoe ile iki gol daha buldu ve sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrıldı. İskoçya Ligi'nde lider durumda bulunan Lacivert beyazlılar, haftalar önce şampiyonluğunu ilan etmişti.

(Not: Görüntü Tivibuspor'dan alınmıştır)