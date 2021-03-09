İskoçya Premiership’te bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Rangers, taraftarlarına büyük bir mutluluk yaşattı. Tam 10 sene sonra lig şampiyonluğu kazanan Maviler, Glasgow sokakları ve Ibrox önünde kutlamalar yaptı. Ancak kutlamalar esnasında koronavirüs pandemisi nedeniyle ciddi sıkıntılar meydana geldi. Taraftar grupları kısıtlama kurallarını hiçe saydı. Maske takılmazken, sosyal mesafe görmezden gelindi.

Mutasyonlu virüs nedeniyle halihazırda önemli bir endişenin yaşandığı Britanya’da İskoçya ve Glasgow’daki bu oluşan durum yeni bir korku yarattı. Başta İskoçya Başbakanı Nicola Sturgeon olmak üzere belediye ve sağlık yetkilileri yeni bir dalganın meydana gelebileceğini ifade etti.

Ibrox’ta ve sokaklarda yüzlerce taraftarın yan yana geldiği, yaşlı ve çocukların da kutlamalara katıldığı, hiçbir şekilde kısıtlama kurallarının uygulanamadığı kaydedildi. Yeni bir ‘taraftar’ dalgasının koronavirüsü hızlandırabileceği bildirildi. Özellikle polislerin de taraftarları engelleyememesi ve taşkınlıklar çıkması herkesi huzursuz etti.

Başbakan Nicola Sturgeon, taraftarların bu tutumuna eleştiri getirerek, yaşanan olayları ‘utanç verici’ bulduğunu söyledi. Nicola Sturgeon, özellikle gelecek hafta ligin son maçı sonrası yeni bir sıkıntı yaşanmaması, kupa töreni sonrası benzer olayların tekrar etmemesi için hem Rangers kulübünü hem de taraftar gruplarını uyardı, kurallara uymaya davet etti.

Gerrard’ın tarihi başarısı

Celtic’in 9 sezonluk şampiyonluk ambargosunu noktalayan Rangers, rakibinin 20 puan önünde namağlup bir şekilde şampiyonluğu garantiledi. 40 yaşındaki Steven Gerrard, teknik direktörlük kariyerindeki ilk kupasına ulaştı. Futbolculuğunda Liverpool efsanesi olan ama hiç lig zaferi yaşayamayan Steven Gerrard, ilk hocalık deneyiminde mutlu sona ulaştı.Celtic’in 9 sezonluk şampiyonluk ambargosunu noktalayan Rangers, rakibinin 20 puan önünde namağlup bir şekilde şampiyonluğu garantiledi. 40 yaşındaki Steven Gerrard, teknik direktörlük kariyerindeki ilk kupasına ulaştı. Futbolculuğunda Liverpool efsanesi olan ama hiç lig zaferi yaşayamayan Steven Gerrard, ilk hocalık deneyiminde mutlu sona ulaştı.2012’de borçları nedeniyle kapanma noktasına gelen ve 4. Lig’e kadar düşen Glasgow temsilcisi Gerrard yönetiminde İskoçya Premiership’te 32 maçta 28 galibiyet 4 beraberlik aldı, 77 gol atıp sadece 9 gol yedi. Toplamda 45 resmi maçta sadece 1 kez kaybetti. (Skorer)